«Люди могли схватиться за них»: кондуктор новосибирского автобуса разложил на перегородке канцелярские кнопки

Опасное ограждение пугало пассажиров. Фото: Ульяна Головко

В Новосибирске кондуктор автобуса соорудил себе опасное ограждение от пассажиров. Он выложил на перегородке между своим креслом и входом канцелярские кнопки.

— Вчера ехала в автобусе и увидела эту картину. Некоторые люди заходили и не успевали взяться за поручень, как автобус начинал движение, соответственно, пытались схватиться хоть за что-то. К счастью, за кнопки не схватились, — рассказала КП-Новосибирск пассажирка автобуса Ульяна Головко. — Некоторые физически не могли держаться, так как был час-пик, и взяться за поручень не представлялось возможным. Видя кнопки, соответственно, пытались отойти от них подальше и найти возможность взяться хоть за что-то.

Делать замечание кондуктору девушка не рискнула, поскольку тот в целом не был доброжелательно настроен.

— Спрашивать про это у кондуктора не стала, так как он был явно в плохом расположении духа, и не хотелось нарваться на неприятности, — пояснила девушка. — Вместо того, чтобы обслуживать людей, кричал тем, кто еще даже не успел зайти: «передаем за проезд, сразу».

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