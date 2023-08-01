Почти 2,5 тысячи новосибирцев остались без света из-за ошибки крановщика

На полчаса без света остались 2400 новосибирцев. Фото: АО «РЭС».

Во вторник, 1 августа из-за ошибки крановщика без света оказались 2400 жителей Новосибирска — рабочий случайно задел провода. О происшествии сообщает АО «РЭС» в официальном телеграм-канале.

— На улице Искитимской 1 частным лицом производились работы по установке ж/б колец с применением крана-манипулятора под проводами электропередач. При поднятии стрелы крана произошло прикосновение к проводам ЛЭП, — передает компания.

Оперативно-выездная бригада компании обесточила линию и 3 трансформаторные подстанции. На время без электричества остались 2400 новосибирцев — жителей частного сектора.

Энергетики смогли вернуть свет в дома за 30 минут.

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