«Избивает, отбирает деньги»: новосибирцы пожаловались на мужчину, издевающегося над бабушкой-инвалидом

Новосибирцы пожаловались на мужчину, издевающегося над соседкой-инвалидом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Новосибирска пожаловались на мужчину, который издевается над своей пожилой соседкой-инвалидом в доме №44 на улице Зорге. Об этом сибиряки написали в соцсетях.

— Мужчина только что при нас выбросил женщину из инвалидной коляски. Как рассказывают другие очевидцы, он представляется официальным опекуном женщины, хотя она живет одна. Регулярно ее избивает, забирает деньги, бросает на улице в мороз, — рассказывают очевидцы в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

О случившемся рассказали очевидцы в соцсетях. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Очевидцы вызвали на место полицию. В областном МВД КП-Новосибирск пообещали прокомментировать случившееся позже.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber