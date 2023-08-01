В Новосибирске починят Димитровский мост — там заменят ограждения, дорогу и тротуары

В Новосибирске заменят дорогу по Димитровскому мосту. Фото: мэрия Новосибирска.

МКУ Новосибирска «Гормост» ищет подрядчика, который разработает смету и проект ремонта Димитровского моста. На эти работы выделили 598 тысяч рублей. Контракт опубликовали на сайте госзакупок 31 июля.

— На мосту будет полная заменой проезжей части — асфальта, ограждений, деформационных швов, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе «Гормоста».

Судя по документам, существующие ограждения заменят на металлические, барьерного типа. Рабочие починят перила и отремонтируют пролетные балки моста. Кроме этого, строители обустроят водоотвод с проезжей части.

Претенденты на работу с документами подают заявки на участие в конкурсе до 16 августа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber