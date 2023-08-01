Более 800 детей из России и Казахстана будут учиться в Летней школе СУНЦ НГУ

В этом году в Академгородок приехали 833 школьника, окончивших 8-10 классы. Михаил ПАНОВ

В Новосибирске стартовала 61-я Летняя физико-математическая и химико-биологическая школа СУНЦ НГУ. Школьники из России и Казахстана прибыли в Новосибирский научный центр, чтобы на три недели погрузиться в увлекательный мир науки и исследований.

Торжественное открытие Летней школы состоялось в Большом зале Дома ученых СО РАН. Учеников приветствовала директор ЛШ-2023 Ольга Петровская. С научно-популярной лекцией выступила младший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Татьяна Шнайдер. Она рассказала о том, что такое мини-мозги и зачем ученые их выращивают. Ребята увидели опыт с запуском вихревых колец, который демонстрируют на открытии Летней школы уже более 60 лет. Впервые его показал детям основатель Академгородка Михаил Алексеевич Лаврентьев.

С напутственным словом перед участниками Летней Школы выступил выпускник СУНЦ НГУ 1993 года, исполнительный директор ГК «ЭФКО» Сергей Иванов. Михаил ПАНОВ

- Легких путей в науке нет. Только каждодневный самоотверженный труд приведет вас к открытиям. Надеюсь, что Летняя школа станет первым шагом в мир большой науки и высоких технологий, - сказал ректор Новосибирского государственного университета академик РАН Михаил Федорук.

«Летняя школа - 2023» уже стала самой масштабной по количеству участников за всю свою историю. Многие из них получили приглашения благодаря призовым местам на олимпиадах, успешному участию в школьных конференциях. В Летнюю школу попали 210 лучших учеников Заочной школы СУНЦ НГУ, еще 40 школьников поступили как вольнослушатели, 23 старшеклассника приехали из Казахстана.

Комсотряд-2023 подготовил для ребят небольшое выступление. Михаил ПАНОВ

Каждый день до обеда будут проходить лекции и семинарские занятия, после обеда и по вечерам - физические и химические опыты, химическая и биологическая ярмарки, конкурс фантастических проектов, научные квесты, экскурсии в институты Сибирского отделения РАН.

Успешное окончание Летней школы дает право поступить в СУНЦ НГУ. Обучение и проживание в СУНЦ НГУ бесплатное.