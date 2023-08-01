В Новосибирске на фабрике мороженого три тонны аммиака остались без охлаждения

На фабрике мороженого остался без охлаждения аммиак. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске на фабрике мороженого случилось ЧП. 27 июля из-за отключения света без охлаждения там остались несколько тонн аммиака. На место прибыли спасатели МЧС, — пояснил начальник департамента по ЧС мэрии Новосибирска Сергей Куценко на аппаратном совещании.

— Было обращение с улицы Северный Проезд от руководителя фабрики мороженого. С 15:00 отсутствовало электричество. На предприятии находилось три тонны аммиака, которым нужно было охлаждение, — пояснил Куценко.

Спасатели, прибывшие на место, подключили дизель-генератор пока аварию не устранили.

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