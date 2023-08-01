Новосибирск занял место в десятке самых умных городов России. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Новосибирск попал в топ-10 умных городов России. Такой результат получили после расчета Индекса Цифровизации городского хозяйства — «IQ городов» за 2022 год. Итоги подвели в Уфе. Там прошло пленарное заседание IV Международного форума «Умный город - Умная страна».

— В Новосибирской области индекс цифровизации «IQ городов» проекта «Умный город» с прошлого года курирует министерство цифрового развития и связи региона. В 2022 году создана специальная межведомственная рабочая группа, которую возглавляет министр Сергей Цукарь, — сообщили в правительстве Новосибирской области

В проекте Минстроя России «Умный город» участвуют свыше двухсот городов РФ. Оценивают города по 47 показателям. Среди них – умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, туризм и сервис, экономическое состояние и другое.

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