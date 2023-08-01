Под Новосибирском грузовик сбил мужчину на обочине: водителя ищет ГИБДД

Госавтоинспекция сбила ищет водителя грузовика, сбившего мужчину на обочине. Фото: Госавтоинспекция НСО

В Новосибирской области Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП, случившегося на трассе «Чуйский тракт». Авария случилась вечером 31 июля.

— В 22:35 неустановленный водитель на неустановленном автомобилей (предположительно, на грузовике) ехал по трассе Р-256 «Чуйский тракт» со стороны города Новосибирска в сторону Алтайского края. На 123 километре автодороги он сбил 43-летнего пешехода — жителя Алтайского края, который шел по краю проезжей части попутно с автомобилем, — сообщили в областной Госавтоинспекции.

Мужчина скончался на месте ДТП, а водитель уехал. Фото: Госавтоинспекция НСО

Пешеход получил смертельные травмы, а водитель скрылся с места происшествия.

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