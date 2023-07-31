В Ленинском районе Новосибирска остановки починят за полмиллиона рублей

В Новосибирске починят 42 остановки в Ленинском районе. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске ищут подрядчика, который починит 42 остановки в Ленинском районе. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок 31 июля.

МКУ Новосибирска «Ленинское» предлагает почти 500 тысяч рублей. За эти деньги подрядчик обязуется обновить 42 остановки до 15 октября.

Из документов следует, что капитальный ремонт со сносом старых остановок или частичным обновлением металлических стенок ждет 9 остановок. Еще на трех заменят деревянные сидения. В остальных 30 местах просто установят новые урны — больших или малых размеров.

Претенденты подают заявки на участие в аукционе до 8 августа. Подрядчика для работ выберут 9 числа.

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