Специалисты Новосибирскстата составили топ районов города по уровню зарплаты

В среднем новосибирцы ежемесячно получают 73 тысячи рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Исследователи Новосибирскстата составили рейтинг районов города по уровню зарплаты. В среднем по Новосибирску в апреле 2023 года горожане получили по 73 тысячи рублей. Об этом пишет РБК Новосибирск со ссылкой на Новосибирскстат.

Лидерами вышли Железнодорожный, Советский и Центральный районы. В первых двух новосибирцам в среднем платят по 82 тысячи рублей, в центре — 80. Следом идет Калининский район с отметкой в 76 с половиной тысяч. Далее, с разницей в 500-2000 рублей по списку расположили районы: Дзержинский, Заельцовский, Октябрьский, Ленинский и Кировский. Меньше всего платят в Первомайском — 62 тысячи рублей в среднем.

По данным экспертов, в 2022 году номинальная зарплата в Новосибирске превысила отметку в 66 тысяч рублей. Это на 14% больше, чем в 2021.

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