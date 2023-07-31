С каждым годом клещи все чаще кусают жителей Новосибирска и области

За полгода в больницы НСО с укусами пришли 12 тысяч человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Новосибирска и области все чаще подвергаются укусам клещей. Статистику РБК Новосибирск сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

За 6 месяцев текущего года за помощью к врачам обратились 12 тысяч человек — это 433 укушенных на 100 тысяч населения. Показатель на 7% превышает данные аналогичного периода прошлого года и на 8% средние данные 2018-2022 годов.

В ведомстве отмечают: увеличение числа укушенных связано со снятием ковидных ограничений — люди стали чаще отдыхать на природе.

При этом люди реже заражаются опасными болезнями, переносимыми клещами. За текущий сезон врачи выявили 39 случаев боррелиоза — это в 2 раза меньше, чем за тот же период прошлого года. Случаев заражения сибирским клещевым тифом меньше на 10 — с начала сезона им заболели 56 жителей региона.

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