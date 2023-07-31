В Новосибирске обновленная школа №103 на Фадеева будет вмещать до 900 учеников

Школу расширят до 900 мест.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске реконструируют здание школы № 103 по улице Фадеева, 50/1. Об этом КП-Новосибирск сообщили в департаменте строительства и архитектуры мэрии города.
— В школе № 103 по улице Фадеева, 50/1 увеличат вместимость до 900 мест по Программе комплексного развития социальной инфраструктуры Новосибирска, — уточнили в муниципалитете.
Известно, что на период 2024-25 годов в бюджете не выделены деньги для проектирования и реконструкции школы. Соответственно, сроки строительства пока неясны — Новосибирск ждет поддержку федерального и регионального бюджетов.
Школу № 103 открыли еще 1964 году, сейчас она рассчитана на 600 мест.
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