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НовостиОбщество31 июля 2023 9:37

В Новосибирске обновленная школа №103 на Фадеева будет вмещать до 900 учеников

МБОУ СОШ открыли еще в 1964 году
Данила ШУЛЯК
Школу расширят до 900 мест.

Школу расширят до 900 мест.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске реконструируют здание школы № 103 по улице Фадеева, 50/1. Об этом КП-Новосибирск сообщили в департаменте строительства и архитектуры мэрии города.

— В школе № 103 по улице Фадеева, 50/1 увеличат вместимость до 900 мест по Программе комплексного развития социальной инфраструктуры Новосибирска, — уточнили в муниципалитете.

Известно, что на период 2024-25 годов в бюджете не выделены деньги для проектирования и реконструкции школы. Соответственно, сроки строительства пока неясны — Новосибирск ждет поддержку федерального и регионального бюджетов.

Школу № 103 открыли еще 1964 году, сейчас она рассчитана на 600 мест.

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