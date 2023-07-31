В Новосибирске из-за реконструкции возле цирка заблокировали проезд к кафе

Из-за проводимых работ кафе лишилось парковочных мест. Фото: Новая Сибирь

Из-за реконструкции площади возле новосибирского цирка одно из кафе оказалось отрезанным от горожан. Владельцы обратились к властям с просьбой решить проблему.

Перед цирком начали ликвидировать стихийную парковку. Территорию решили озеленить и облагородить. Из-за проводимых работ кафе лишилось парковочных мест, предусмотренных проектом. Ему полагалось шесть машино-мест, пишет «Новая Сибирь».

В итоге проезд к заведению перекрыли. Тогда владельцы написали письмо губернатору Андрею Травникову, а также обратились в мэрию и прокуратуру.

− Созданы препятствия в эксплуатации кафе, поскольку иные подъездные пути к земельному участку и зданию кафе отсутствуют, − написала директор кафе в прокуратуру.

Чем закончится эта история − покажет время.

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