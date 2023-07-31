Самолет, летевший рейсом Новосибирск-Сургут, экстренно вернулся в Толмачево из-за неисправности

Самолет, летевший из Новосибирска в Сургут, вернулся в Толмачево из-за неисправности.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Толмачево вернулся самолет, летевший рейсом Новосибирск-Сургут. Воздушное судно приземлилось из-за технической неисправности днем 31 июля. Рейс выполнял самолет авиакомпании «Сибирь». Проверку случившегося проводят в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
– Воздушное судно выполняло регулярный рейс по маршруту Новосибирск – Сургут, в настоящее время отстранено от эксплуатации, – сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Из-за случившегося 78 пассажиров, 13 из которых дети, направили в Сургут на резервном самолете.
Транспортная прокуратура проверит исполнение закона о безопасности полетов. А также о соблюдении прав пассажиров самолета.
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