Врач-невролог из Новосибирска назвал причину судорог по ночам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спазм икроножных мышц по ночам регулярно возникает у жителей Новосибирской области разных возрастов и профессий. Чаще всего болезненному явлению подвержены дети, пенсионеры и беременные женщины.

Судороги в икроножных мышцах называются крампи. Возникают они чаще всего ночью, когда человек уже лежит в кровати. Во время судороги мышца спазмируется и уплотняется.

— Крампи бывает у совершенно здоровых людей, например при чрезмерной нагрузке на ноги в течение дня, резком неловком движении стопы, длительном неудобном положении ног или недостаточном потреблении воды. Часто судороги в икроножных мышцах встречаются у беременных женщин, — цитирует «Наука в Сибири» врача-невролога из Новосибирска Александру Шевченко.

Для профилактики судорог врач рекомендовал выбирать удобную обувь, делать растяжку мышц голени. В случае судорог медик советует встать и пройтись. А также принять горячий душ или приложить холод к спазмированной мышце.

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