В Новосибирске установится 30-градусная жара в середине недели

В Новосибирск на неделе придет 30-градусная жара.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирск на неделе придет 30-градусная жара. Прогноз опубликован на сайте сервиса Gismeteo.
В понедельник, 31 июля, обещают до +25 градусов. Во вторник, 1 августа, прогнозируют +26 градусов.
В среду, 2 августа, воздух прогреется до +28. В четверг будет еще жарче – около 30 градусов.
− Малооблачно, небольшой дождь, − говорится в прогнозе.
В пятницу, 4 августа, тоже прогнозируют пекло – до +31 градуса. Возможен небольшой дождь. В выходные жара немного спадет, синоптики предупреждают о ливнях и грозах.
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