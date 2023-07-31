Под Новосибирском водитель «Лексуса» погиб, лоб в лоб столкнувшись с грузовиком

В Болотнинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Болотнинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Его жертвой стал 23-летний водитель «Лексуса».

Трагедия случилась в субботу, 29 июля. Молодой человек за рулем Lexus RX 350 двигался по автодороге со стороны Кемерово в сторону Новосибирска. На 148 километре дороги он по невыясненным обстоятельствам вылетел на встречку и столкнулся с грузовым автомобилем Renault.

Водитель премиального авто скончался на месте ДТП. Его пассажир − 19-летний парень, получил травмы.

− По данному факту проводится проверка, обстоятельства уточняются, − сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

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