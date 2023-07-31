Мотоциклист пострадал в столкновении с «Ладой Ларгус» в Новосибирске. Фото: телеграм-канал ACT-Black.
В ночь на понедельник 31 июля в Новосибирске столкнулись мотоцикл и легковушка. О происшествии в соцсети рассказали очевидцы.
– Ещё один призрачный гонщик пострадал в столкновении с LADA Largus рядом с Центральным парком, – рассказали в телеграм-канале ACT-Black.
Очевидцы уточнили, что мотоциклист получил различные травмы. Ему вызвали скорую помощь. Состояние пострадавшего сейчас неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Советском районе сбили мотоциклиста. Он выжил, но, по словам очевидцев, получил переломы.
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