В Новосибирске пьяный водитель «Тойоты» сбил 60-летнего мужчину

В ДТП пострадал 60-летний мужчина. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Днем в воскресенье, 30 июля, в Ленинском районе Новосибирска случилось ДТП. На улице Пархоменко иномарка сбила мужчину.

— В 13:40 водитель автомобиля «Тойота» в состоянии алкогольного опьянения ехал по дороге прямо, когда сбил пешехода, переходившего дорогу не по пешеходному переходу, — пояснили КП-Новосибирск в Госавтоинспекции по Новосибирску.

В ДТП пострадал 60-летний мужчина. Его госпитализировали с сотрясением головного мозга. На месте работали сотрудники ДПС.

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