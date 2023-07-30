В Новосибирске пьяный водитель «Тойоты» сбил 60-летнего мужчину

В ДТП пострадал 60-летний мужчина.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Днем в воскресенье, 30 июля, в Ленинском районе Новосибирска случилось ДТП. На улице Пархоменко иномарка сбила мужчину.
— В 13:40 водитель автомобиля «Тойота» в состоянии алкогольного опьянения ехал по дороге прямо, когда сбил пешехода, переходившего дорогу не по пешеходному переходу, — пояснили КП-Новосибирск в Госавтоинспекции по Новосибирску.
В ДТП пострадал 60-летний мужчина. Его госпитализировали с сотрясением головного мозга. На месте работали сотрудники ДПС.
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