В Советском районе Новосибирска сбили мотоциклиста

В Советском районе Новосибирска произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. Фото: «АСТ-54 Black»

В воскресенье, 30 июля, в Советском районе Новосибирска произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. Об этом сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

По словам очевидцев, мотоциклиста сбили на Советском шоссе возле микрорайона ОбьГЭС. Какая именно машина наехала на него – не уточняется.

− Пострадавший живой, но поломанный прилично, − отметили в публикации.

Как видно на фото, мотоциклист лежит на асфальте. Вокруг него столпились люди − кто-то, по всей видимости, оказывает первую помощь.

Официального комментария от Госавтоинспекции по Новосибирску еще не поступало.

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