В Новосибирске автобетоносмеситель опрокинулся на бок из-за схода грунта

Автобетоносмеситель завалился на бок в Кировском районе Новосибирска. Фото: Тимур ХАНОВ

В воскресенье, 30 июля, автобетоносмеситель завалился на бок в Кировском районе Новосибирска. ДТП произошло из-за схода грунта на дороге.

Публикация появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black». По словам очевидцев, все случилось недалеко от жилого дома на Зорге, 227.

Местные жители говорят, что дорогу сделали два года назад. Этим летом участок перекопали, чтобы проложить трубы.

Из-за дождей проезжую часть размыло, ее заполонила вода. По всей видимости, покрытие не выдержало веса грузовика, в результате чего произошел обвал.

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