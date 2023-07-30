Глава СКР проконтролирует обращение сироты из Новосибирской области, которая ждет жилье 11 лет

С 2012 года сибирячка стоит в очереди на получение жилья.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению сироты из Новосибирской области. Девушка 11 лет не может получить жилье.
Сибирячка живет в поселке Колывань. С 2012 года она стоит в очереди на получение жилья. Однако ее права до сих пор не реализовали.
Выяснилось, что на руках у девушки четырехмесячный ребенок.
− Обратившаяся с четырехмесячным ребенком вынуждена арендовать квартиру за счет собственных средств, что ставит ее семью в затруднительное материальное положение. Обращения в уполномоченные органы результатов не принесли, − сообщили в приемной председателя СК России.
Новосибирские следователи организовали процессуальную проверку. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки, а также о проделанной работе по восстановлению жилищных прав сибирячки.
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