Жителей Новосибирска просят пройти опрос о благоустройстве кампуса НГУ

В опросе нужно рассказать о текущем состоянии территории, как ее используют летом и зимой. Фото: Анна Терешкова

Новосибирцев пригласили пройти опрос, тема которого – благоустройство кампуса НГУ. О проведении исследования общественного мнения на своей странице «ВКонтакте» сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.

− Новосибирский государственный университет готовит проект развития и комплексного благоустройства кампуса НГУ. Разработчики концепции − архитектурное бюро «Адаптик-А», − написала политик.

Анна Терешкова отметила, что все желающие смогут принять участие в разработке проекта. Особенно важно мнение студентов и сотрудников НГУ, а также жителей Академгородка.

В опросе нужно рассказать о текущем состоянии территории, как ее используют летом и зимой. Один из вопросов касается важности территории кампуса.

Опрос о благоустройстве кампуса НГУ можно пройти здесь.

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