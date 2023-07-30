В честь Дня Крещения Руси в Новосибирске пройдет крестный ход

Крестный ход организуют к памятнику святого князя Владимира. Фото: Троице-Владимирский собор

В воскресенье, 30 июля, в Новосибирске пройдет крестный ход. Его организуют в честь Дня Крещения Руси.

Как сообщили в мэрии города, в 10:00 во Владимирском храме Троице-Владимирского собора совершат Божественную литургию. В ней будут задействованы архиереи епархий Новосибирской митрополии.

− По окончании богослужения отслужат праздничный молебен и проведут крестный ход к памятнику святого князя Владимира, − рассказали в пресс-службе муниципалитета.

В 12:00 начнется праздничная программа «В дружбе – наша сила!». Мероприятия пройдут в Троицком сквере – в них примут участие творческие коллективы города и области. А еще гостей ждут выставка работ мастеров народного творчества и полевая кухня.

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