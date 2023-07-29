«Машину разорвало пополам»: двое детей и их отец пострадали в страшной аварии под Новосибирском

В аварии пострадали 4 человека. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области.

Страшная авария произошла в субботу, 29 июля, в Искитимском районе на автодороге К-13. 53-летний водитель Москвича-214122 на 11 километре дороги не справился с управлением и врезался в Mitsubishi Outlander.

- Пострадали оба водителя а также мальчик и девочка, которые ехали в Москвиче-214122, - пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Как рассказали очевидцы на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», в Москвиче-214122 ехал отец с детьми.

- От удара их машину разорвало пополам, - расскахали в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54»,

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