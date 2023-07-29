В Новосибирске четыре машины ДПС гнались за Hyundai Solaris

Сотрудники ДПС нагнали нарушителя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 29 июля, четыре автомобиля ДПС гнались за Hyundai Solaris. Об этом очевидцы сообщили на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54.

- За нарушителем сотрудники полиции гнались от площади Маркса, а поймали только в центре города, - сообщают в новосибирской службе эвакуации АСТ-54. И уточняют, что погоня закончилась на Октябрьской магистрали.

Комментаторы сейчас шутят :

- Форсаж уже не тот!

К счастью, во время погони никто не пострадал. Хотя иномарка, судя по кадрам, повреждения все-таки получила.

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