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НовостиОбщество29 июля 2023 10:08

В Новосибирске установили автоматы для кормлления белок и птиц в парках

Об этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Такие автоматы появились в парках. Фото: https://t.me/tereshkovaave

Такие автоматы появились в парках. Фото: https://t.me/tereshkovaave

Новосибирцам теперь не нужно брать с собой в парки припасы для птиц и белок: там начали устанавливать специальные автоматы для кормления. Об этом в своем телеграм-канале сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

- Устанавливаем в «Заельцовском» и «Центральном» парках, в «Березовой роще», «У моря Обского» и в «Сосновом бору», - рассказала Анна Теререшкова.

Все работы планируют завершить к 6 августа, а еще в планах - исполнить просьбу жителей домов у парка «Каменка»: они просят установить там автоматы для кормления уточек.

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