Следователи ищут мать, которая швырнула ребенка на пол в магазине под Новосибирском

Мать мальчика пока не нашли. Фото: стоп-кадр ЧП-Новосибирск.

Пока установить личность матери, которая швырнула ребенка на пол и проехалась по нему коляской в магазине косметики, не удалось.

Напомним, ЧП произошло в супермаркете «Магнит Косметик» в поселке Горный Тогучинского района. Мать увидела, что продавец отвернулась, и стала измываться над ребенком. ВСе это попало на камеры видеонаблюдения.

Сейчас следователи проводят проверку.

- Найти мать, которая била ребенка в магазине, пока не удалось, - пояснили КП-Новосибирск в Следственном управлении СКР по Новосибирской области.

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