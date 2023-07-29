Следователи ищут мать, которая швырнула ребенка на пол в магазине под Новосибирском

Мать мальчика пока не нашли. Фото: стоп-кадр ЧП-Новосибирск.
Пока установить личность матери, которая швырнула ребенка на пол и проехалась по нему коляской в магазине косметики, не удалось.
Напомним, ЧП произошло в супермаркете «Магнит Косметик» в поселке Горный Тогучинского района. Мать увидела, что продавец отвернулась, и стала измываться над ребенком. ВСе это попало на камеры видеонаблюдения.
Сейчас следователи проводят проверку.
- Найти мать, которая била ребенка в магазине, пока не удалось, - пояснили КП-Новосибирск в Следственном управлении СКР по Новосибирской области.
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