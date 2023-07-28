«Что с ним делать — ума не приложу»: жительница Новосибирска спасла дрозденка из лап кошки

Птенец лишился хвоста. Фото: предоставлено Кристиной.

В Новосибирске местная жительница Кристина спасла птенца дрозда от кошки — он не может летать. Теперь женщина думает, как поступить с птицей. Пост Кристина опубликовала в группе АСТ-54 во ВКонтакте.

— Спасла дрозденка из лап кошки. Лететь не может, повреждения видно на фото. Что с ним делать — ума не приложу. Подскажите, кто знает: может, отвезти его куда-то? — пишет женщина.

В беседе с КП-Новосибирск Кристина рассказала, что птичку заметила на острове Кудряш. Пыталась кормить ягодами — иргой и малиной, но птенчик не ест. Летать все еще не может — только прыгает.

— Да, этому дрозду рябиннику не поздоровилось. В природе он вряд ли выживет без хвоста. А хвост отрастет не скоро. Единственное спасение — это содержать дрозда в неволе, в клетке. Пока есть возможность — накопать дождевых червей можно. Кормить ими, а не только ягодой. Думаю, дрозд будет охотно клевать обильную сейчас на дачах иргу, малину, а ближе к осени — спелую рябину, — объяснил КП-Новосибирск местный орнитолог Алексей Яновский.

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