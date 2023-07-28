На 106 миллионов рублей оштрафовали генподрядчика ЛДС в Новосибирске за срыв сроков строительства

Директору «ЭлинАльфа» не удалось доказать свою невиновность. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дело Алексея Грибана повторно рассматривал мировой судья. Напомним, директора ООО «ЭлинАльфа» обвиняют в срыве сроков строительства ледового дворца.

- 8 ноября 2022 года дело Грибана рассматривал мировой судья 2-го судебного участка Кировского района. Директора организации-подрядчика признали виновным в бездействии и назначили штраф в 106 711 604 рубля 17 копеек, - сообщили в паблике «Суды общей юрисдикции НСО» ВКонтакте. - Он нарушил сроки выполнения работ по госконтрактам: на 1 сентября 2022 года было сделано 46% или 3 622 261 869,67 рублей.

Алексей Грибан подал апелляцию, которую не удалось обжаловать. Тогда решение Кировского райсуда он оспорил в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции: его отменили и направили дело на новое рассмотрение.

Мировой судья 6-го судебного участка Кировского района Новосибирска вновь признал Грибана виновным в совершении административного правонарушения. И назначил ему штраф. Постановление в законную силу не вступило.

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