День ВМФ 30 июля в Новосибирске отметят на Михайловской набережной

Начало праздника на Михайловской набережной в 10:00. Фото: Андрей Михайлов

В мэрии Новосибирска показали программу Дня Военно-Морского Флота России. В этом году праздник проведут на Михайловской набережной.

Начало события 30 июля намечено на 10:00. В это время у мемориала «Морякам и речникам, отдавшим жизнь за Отечество» по улице Обской, 2 пройдет торжественной подъем флага ВМФ России.

Далее до 10:20 будет поздравление участников события. Следующие 10 минут горожане возложат цветы к закладному камню — пройдет минута молчания.

Праздник завершит патриотический концерт площадке в ПКиО «Михайловская набережная». Он будет идти час — с 11 до 12:00.

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