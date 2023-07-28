День ВМФ 30 июля в Новосибирске отметят на Михайловской набережной

Начало праздника на Михайловской набережной в 10:00.
Фото: Андрей Михайлов
В мэрии Новосибирска показали программу Дня Военно-Морского Флота России. В этом году праздник проведут на Михайловской набережной.
Начало события 30 июля намечено на 10:00. В это время у мемориала «Морякам и речникам, отдавшим жизнь за Отечество» по улице Обской, 2 пройдет торжественной подъем флага ВМФ России.
Далее до 10:20 будет поздравление участников события. Следующие 10 минут горожане возложат цветы к закладному камню — пройдет минута молчания.
Праздник завершит патриотический концерт площадке в ПКиО «Михайловская набережная». Он будет идти час — с 11 до 12:00.
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