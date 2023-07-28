В Новосибирске семь домов Ленинского района на день остались без горячей воды

Семь домов остались без горячей воды.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Ленинском районе Новосибирска в пятницу, 28 июля, семь домов остались без горячей воды. Об этом сообщается на муниципальном портале «Мой Новосибирск».
По данным портала, воду отключили в домах на проспекте Карла Маркса, Геодезической, Новогодней и Немировича-Данченко. Причина — устранение дефекта на трубопроводе.
Отключили воду новосибирцам в 9 утра, а вернуть обещают к восьми часам вечера.
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