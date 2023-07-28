Новосибирцы пожаловались на незаконное строительство общежития для мигрантов

У здания на улице Пригородной уже готовы три этажа. Фото: предоставлено Ольгой

Жители Кировского района Новосибирска бьют тревогу из-за незаконного строительства общежития для мигрантов. Они обращались к местным властям, однако проблему пока не решили.

У здания на улице Пригородной уже готовы три этажа. Сейчас идут отделочные работы. Возводится строение на частной территории, сообщает «Царьград Новосибирск».

Как рассказала местная жительница Ольга, строительство в 2014 году начал выходец из Киргизии Рашид Н. Размер постройки навел новосибирцев на мысль, что это не обычный частный дом. Хотя владельцу земельного участка было выдано разрешение на строительство именно индивидуального жилого дома.

Побывавшая на месте комиссия не смогла установить назначение объекта, так как здание еще не ввели в эксплуатацию. Однако администрация района подтвердила − размеры объекта не соответствуют разрешенным габаритам.

В мэрии Новосибирска пообещали до 1 августа провести контрольно-надзорные мероприятия. По результатам проверки примут решение.

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