Жительница Новосибирска спасла кошку и котёнка, выпавших из окна на Первомайке. Фото: "Моя Первомайка".

В Новосибирске под окнами дома на улице Чапаева нашли кошку и котенка. Как оказалось, они выпали с высоты. Усатых спасла неравнодушная сибирячка Кира.

– Кошку я нашла в кустах. Она сидела там в шоковом состоянии. Я отнесла ее в ветклинику. Там обследовали кошку. Сказали, что серьезных травм у нее нет. Вечером за ней пришли хозяева. Было видно, что люди в шоке от случившегося. Переживали, – рассказала КП-Новосибирск Кира.

Под окнами этого же дома девушка нашла котенка. Его тоже потом забрала хозяйка.

К счастью, животные, упавшие с высоты, не пострадали. Вероятно, хозяева будут тщательнее следить за их безопасностью.

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