В Новосибирской области 30 июля изменится расписание шести пригородных поездов

Шесть пригородных поездов в Новосибирской области будут курсировать по измененному расписанию. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Шесть пригородных поездов в Новосибирской области будут курсировать по измененному расписанию. Корректировки вносятся в график на воскресенье, 30 июля.

Как объяснили в компании АО «Экспресс-пригород», это связано с техническими причинами.

− Корректировка во времени следования составит от 1 минуты до 14 минут, − отметили в компании.

Изменится расписание пригородных поездов, которые курсируют по маршрутам Новосибирск – Болотная, Новосибирск – Ояш, Новосибирск – Мошково и Новосибирск – Сокур.

У каких поездов изменится расписание:

В Восточном направлении:

– №6408 Новосибирск – Болотная, отправление со станции Новосибирск-Главный в 09:17 (на 2 минуты позже), отправление с о.п. Гагаринская в 09:22 (на 1 минуту позже), отправление с о.п. Юбилейная в 09:43 (по расписанию), отправление со станции Мочище в 09:49 (на 1 минуту позже), прибытие на станцию Болотная в 11:41 (на 1 минуту позже).

– №6456 Новосибирск – Ояш, отправление со станции Новосибирск-Главный в 10:33 (на 13 минут позже), отправление с о.п. Гагаринская в 10:38 (на 12 минут позже), отправление с о.п. Юбилейная в 10:58 (на 10 минут позже), отправление со станции Мочище в 11:06 (на 12 минут позже), прибытие на станцию Ояш в 12:10 (на 12 минут позже).

– №6412 Новосибирск – Мошково, отправление со станции Новосибирск-Главный в 12:08 (на 5 минут раньше), прибытие на станцию Мошково в 13:21 (на 5 минут раньше).

– №6414 Новосибирск – Болотная, отправление со станции Новосибирск-Главный в 14:14 (на 4 минуты позже), прибытие на станцию Болотная в 16:39 (на 4 минуты позже).

– №6411 Мошково – Новосибирск, отправление со станции Мошково в 14:01 (на 14 минут раньше), отправление со станции Иня-Восточная в 14:54 (на 13 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 15:14 (на 14 минут раньше).

На Сокур ч/з Инскую:

– №6509 Новосибирск – Сокур, отправление со станции Новосибирск-Главный в 13:37 (по расписанию), отправление со станции Жеребцово в 14:51 (на 1 минуту позже), прибытие на станцию Сокур в 15:13 (на 2 минуты позже).

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