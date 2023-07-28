«У реки остались одни пеньки»: жители поселка в Новосибирске пожаловались на соседа, вырубившего несколько десятков деревьев

Мужчина срубил несколько десятков деревьев. Фото: предоставлено Еленой

Жители поселка Огурцово в Советском районе Новосибирска пожаловались на недавно переехавшего к ним мужчину. По словам местных, он получил разрешение на спил трех деревьев, но вместо этого вырубил около трех десятков.

— Мужчина переехал к нам недавно, занял участок, начал приводить его в порядок. Рядом с участком рос старый тополь — он действительно мог в любой момент рухнуть и представлял опасность. В июне этого года получил наш сосед от районной администрации разрешение на снос трех деревьев и санитарную обрезку 14 деревьев, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница Елена. — И все бы хорошо, но вопреки тому, что указано у него в документах, он начал спиливать гораздо большее количество деревьев. И ладно, мы еще закрывали глаза на деревья, которые были около его дома — мало ли. Но потом он решил спилить несколько десятков ив, растущих у реки. А это почти 50 метров от его дома! Я не знаю, зачем ему это, может, планировал что-то там сделать, но это же не его земля. Да и на такое ему разрешения никто не давал. Раньше среди ветвей жили утки, а теперь у нас у реки одни пеньки.

Местные жители вызывали на место полицию. Фото: предоставлено Еленой

Елена рассказывает, что сделала соседу замечание, но в ответ получила только негатив. Поняв, что договориться с ним не удастся, 27 июля, во время очередной вырубки, женщина вызвала полицию.

— Полиция приехала, опросила нас. Заявление написать мы не можем, поскольку не являемся собственниками земли. Сам сосед полиции начал рассказывать, что, якобы, он это все спиливать не планировал, просто рабочие его не так поняли. Ну, понятно, что это не так — все то время, пока мы еще пытались договориться с ним, он был на месте вырубки и видел, что происходит, — пояснила Елена.

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