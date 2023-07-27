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НовостиОбщество27 июля 2023 20:41

В Новосибирске июль закончится ливнями, грозами и 30-градусной жарой

Такой прогноз на конец второго летнего месяца дали синоптики
Галина СИМОНОВА
Второй летний месяц в Новосибирске закончится ливнями, грозами и жарой до +30 градусов.

Второй летний месяц в Новосибирске закончится ливнями, грозами и жарой до +30 градусов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Второй летний месяц в Новосибирске закончится ливнями, грозами и жарой до +30 градусов. Такой прогноз на июль дали синоптики.

Сервис «Гисметео» обещает сибирякам на ближайшее четыре дня температуру воздуха в +26…+27 градусов, пасмурную и дождливую погоду и ветер до 9 метров в секунду. Схожий прогноз дают и синоптики сервиса Яндекс. Погода. Они обещают сибирякам температуру воздуха до +23…+27 градусов, облачную погоду и дождь 30 и 31 июля.

Ежедневные дожди и грозы на 28, 29, 30 июля обещает сибирякам и Западно-Сибирский Гидрометцентр. Температура воздуха при этом, в воскресенье, может достигать до +31 градуса.

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