В новой инфекционной больнице под Новосибирском ведут финальные работы

Клиника рассчитана на 504 человек. Фото: правительство НСО.

В правительстве Новосибирской области показали новую инфекционную больницу в поселке Садовом.

Сейчас около 1100 рабочих асфальтируют местность, отделывают помещения и обустраивают фасады. На стройке больше 50 единиц тяжелой техники. Некоторые работы ведут круглые сутки. На очереди подключение коммуникаций и инженерных систем, подготовка к поставке оборудования.

Также для удобства передвижения медперсонала и пациентов по территории инфекционной больницы, специалисты отдельно разрабатывают проект навигации. Общая площадь учреждения больше 35 тысяч квадратов.

В составе комплекса 6 отделений: функциональной диагностики, реанимации, интенсивной терапии, рентгенологическое отделение. В больницу будут работать четыре лаборатории и оперблок в комплексе с родовым отделением. Клиника рассчитана на 504 человек.

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