«Хапнул андреналину!»: под Новосибирском рыбак выловил 8-килограммового судака

С огромным судаком пришлось повозиться. Фото: evgshherbina / https://www.fishingsib.ru/

В ночь на 27 июля рыбак Евгений установил личный рекорд — в поселке Юный Ленинец Новосибирской области он выловил 8-килограммового судака. С огромной рыбиной пришлось повозиться.

— Рыбачил взабродку, с 22:00. Ловился мелкий судачок, который тут же возвращался в Обь-матушку. В 02:00 посетила мысль закончить рыбалку. Крайний заброс. Удар! 20 минут борьбы со спиннингом и трофейный судачище весом 8 килограммов на берегу. Хапнул «адреналину»! — пишет рыбак на портале fishingsib.

В комментариях пользователи форума поздравляют Евгения с прекрасным результатом.

— Серьезный конь. По первой фотке засомневался, но потом прикинул расстояние между носками сапог и рыбка получилось 80-90 сантиметров. Мои поздравления.

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