Директора аэродрома «Мочище» под Новосибирском обвинили в мошенничестве

Руководителя аэродрома «Мочище» под Новосибирском обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Фото: Влад Комяков

Руководителя аэродрома «Мочище» под Новосибирском обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердил сам Александр Осокин.

По версии следствия, аэродром якобы выполнял работу вместо организации ДОСААФ, выигравшей тендер на авиационный мониторинг лесных пожаров в Новосибирской области. При этом не имея для этого специального сертификата. Однако, по словам директора аэродрома, они всего лишь сдавали ДОСААФ самолеты в аренду без экипажа. Организация, в свою очередь, обладала всеми необходимыми разрешениями на подобные работы.

Кроме того, руководство аэродрома обвинили также в якобы завышенной стоимости аренды самолета. Согласно условиям тендера, самолет ah-2 должен был быть предоставлен по цене 50 тысяч рублей. Однако Александр отметил, что стоимость услуг на этой технике составляет 75-80 тысяч рублей за такого рода работы.

Сейчас аэродрому предъявляют около 9 миллионов рублей ущерба государству.

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