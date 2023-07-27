Новосибирцы смогут посмотреть «Барби» и «Оппенгеймер» только осенью и в онлайн-формате

Новосибирцы смогут увидеть новинки только на онлайн-платформах в октябре. Фото: официальные постеры.

В кинотеатрах Новосибирска не покажут британские новинки «Барби» и «Оппенгеймер». Посмотреть фильмы россияне смогут только в октябре и только в онлайн-формате. Об этом изданию «Ведомости» сообщил главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.

Раньше в Новосибирской области и других регионах страны голливудские фильмы крутили благодаря поставкам стран-соседей. Схему вычислили — теперь живьем фильмы американского производства посмотреть нельзя.

Сотрудники местных сетей «Синема Парк» и «Формула кино» вновь подтвердили КП-Новосибирск запрет на нашумевшие картины.

— К сожалению, показ фильмов «Барби» и «Оппенгеймер» на территории РФ пока что запрещен. Мы с радостью показали бы Вам этот фильм, если бы не было никаких запретов. Наша киносеть соблюдает законодательство РФ.

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