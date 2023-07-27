Сварщик из Новосибирской области Андрей Жуковский погиб на СВО

Сибиряк работал газоэлектросварщиком. Фото: https://vk.com/kuibyshevskiy_nso

На СВО героически погиб газосварщик из Новосибирской области — в апреле 2023 года Андрей Жуковский заключил контракт и уехал на защиту Родины.

— Андрею Жуковскому было 45 лет. Он учился в школе № 10, закончил профессиональное училище, получив профессию газоэлектросварщика. Отслужил в армии, работал на Барабинской ТЭЦ и вахтовым методом на предприятиях других регионов. Андрей был ответственным сотрудником, отзывчивым и доброжелательным человеком, — сообщает администрация Куйбышевского района.

Известно, что сибиряк подписал контракт в апреле 2023 года. Защитник Отечества геройски погиб 17 июля.

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