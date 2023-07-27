В Новосибирской области нашли 363 несанкционированные свалки

На территории Новосибирской области обнаружили 363 несанкционированные свалки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На территории Новосибирской области обнаружили 363 несанкционированные свалки. Об этом КП-Новосибирск сообщил и.о. новосибирского межрайонного природоохранного прокурора Семен Шуляк.

− По состоянию на 5 июля, на территории области имеется 363 неликвидированные несанкционированные свалки. На их ликвидацию необходимо более 2,4 миллиарда рублей, − отметил в беседе с КП-Новосибирск Семен Шуляк.

По его словам, в этом году в результате мер, принятых прокурорами районов области, убрано 28 свалок.

− С целью ликвидации всех свалок внесено 206 представлений и предъявлено 158 исковых заявлений в суд. Основная проблема здесь заключается в отсутствии бюджетных средств на ликвидацию, − подытожил наш собеседник.

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