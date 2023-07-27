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НовостиОбщество27 июля 2023 6:28

В Новосибирской области нашли 363 несанкционированные свалки

На их ликвидацию необходимо более 2,4 миллиарда рублей
Анастасия ХРОМЫХ
На территории Новосибирской области обнаружили 363 несанкционированные свалки.

На территории Новосибирской области обнаружили 363 несанкционированные свалки.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На территории Новосибирской области обнаружили 363 несанкционированные свалки. Об этом КП-Новосибирск сообщил и.о. новосибирского межрайонного природоохранного прокурора Семен Шуляк.

− По состоянию на 5 июля, на территории области имеется 363 неликвидированные несанкционированные свалки. На их ликвидацию необходимо более 2,4 миллиарда рублей, − отметил в беседе с КП-Новосибирск Семен Шуляк.

По его словам, в этом году в результате мер, принятых прокурорами районов области, убрано 28 свалок.

− С целью ликвидации всех свалок внесено 206 представлений и предъявлено 158 исковых заявлений в суд. Основная проблема здесь заключается в отсутствии бюджетных средств на ликвидацию, − подытожил наш собеседник.

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