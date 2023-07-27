«Я стала мамой для 120 крыс!»: сибирячка превратила квартиру в приют для грызунов

Жительница Новокузнецка Галина Синельникова превратила свою квартиру в приют для крыс. Фото: Кадр из видео/Дмитрий Кабанов

Жительница Новокузнецка Галина Синельникова превратила свою квартиру в приют. Спасать она решила достаточно необычных питомцев — крыс. Причем, помогать сибирячка готова как декоративным питомцам, так и диким животным. Своих будущих подопечных Галина зачастую находит на улице — прямо у мусорных баков. Нередко крыс ей подбрасывают прямо под дверь.

— Я сама не знала, что я так влюблюсь в этих животных. Когда-то купили дочери одного, и все — с тех пор я пропала. После того, как мы завели одну крысу, мы выяснили, что по одному они жить не могут — пришлось искать компанию. Нашли. Потом вдруг на Рождество я нашла крысу в коробке. Когда уже эти животных начали уходить, я тогда решила — все, мое сердце больше не выдержит ни смертей, ни уходов. Но судьба решила иначе — я нашла четверых в коробке на улице. И завертелось-закрутилось, — рассказывает Галина в фильме новосибирского режиссера Дмитрия Кабанова.

Галина отмечает, что часто к ней в руки попадают животные, которые когда-то были преподнесены кому-то в качестве «подарка», но быстро надоели. Зачастую люди также отказываются от больных животных. «Крысиная мама» обязательно показывает всех своих питомцев ветеринару и занимается их лечением.

Клетки с ее подопечными занимают почти всю квартиру сибирячки — самой ей приходится спать на матрасе на кухне. Но даже это, по словам Галины, не умаляет ее любовь к своим питомцам.

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