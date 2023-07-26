Под Новосибирском открыли лагерь для 100 трудных подростков: как их охраняют

В лагерь привезли 100 детей от 10 до 17 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области на базе детского оздоровительного лагеря «Красная горка» открылся лагерь для подростков, попавших в конфликт с законом. Туда привезли 100 детей от 10 до 17 лет. О том, как устроен лагерь, рассказали в министерстве труда и соцразвития.

— К подросткам, находящимся «в конфликте с законом» относится широкий круг несовершеннолетних, которые нарушают правила поведения, имеют трудности в социальной адаптации и социализации, нуждаются в поддержке и помощи со стороны общества и государства, — сообщает издание «Atas.Info».

В министерстве считают, что эта профильная смена может помочь трудным детям в социализации. В условиях лагеря для детей будут созданы условия, чтобы они могли опробовать другие стратегии поведения, не противоречащие общественным нормам.

На территории лагеря круглосуточно работает охрана, ведется видеонаблюдение. А за самими детьми будут следить двое вожатых и один помощник вожатого на каждый отряд. Работает в лагере также специально обученный педагог-психолог.

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