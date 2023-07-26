В Новосибирске под суд пойдет инженер УК — из-за ее халатности снег с крыши пришиб 9-летнюю девочку

Инженер УК не позаботилась о безопасности клиентов. Фото: прокуратура НСО.

В Новосибирске пройдет суд над инженером фирмы по обслуживаю дома — из-за ее халатности 9-летняя девочка пострадала от сошедшего с крыши снега. Сотрудницу УК будут судить за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

— В феврале 2023 на выступе фасада скопился снег. Работница УК не оградила опасный участок лентами и не организовала очистку кирпичного выступа. В итоге снежный ком свалился на проходившую мимо 9-летнюю девочку — школьница получила тяжкий вред здоровью, — сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Как добавили в прокуратуре Новосибирской области, уголовное дело с собранными доказательствами направили в Дзержинский районный суд.

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