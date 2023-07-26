На Сахалине ищут пропавшего во время командировки жителя Новосибирска в очках

Новосибирец в очках пропал во время командировки на Сахалине. Фото: https://vk.com/psosova65
Житель Новосибирска Валентин Охотин пропал во время командировки на Сахалине. Местонахождение 42-летнего мужчины неизвестно с 25 июля.
Сибиряк исчез в Поронайском районе. Как рассказали в сахалинском поисково-спасательном отряде «СОВА», во вторник днем он ушел в магазин, чтобы купить продукты. После этого Валентин собирался отправиться в город Макаров вместе с коллегами по работе.
− Но к коллегам Валентин так и не вернулся. Его сотовый телефон недоступен, − уточнили в ПСО.
Приметы новосибирца: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, темные волосы, короткая стрижка.
Особые приметы: носит очки для зрения, заикается.
Был одет в черную футболку, черные шорты, черную кепку, на ногах светлые сандалии.
Если вам что-либо известно о местонахождении Валентина Охотина, позвоните по номерам 8-424-278-08-20, 8-424-278-08-21, 8-424-241-63-62, WhatsApp 89621206698.
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