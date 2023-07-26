Вскрыл замок на двери: грабитель вынес из квартиры жительницы Новосибирска драгоценности и коллекционные монеты

Грабитель попал в квартиру, взломав замок. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

В Новосибирске грабитель вынес из квартиры жительницы дома на улице Вокзальная магистраль драгоценности и коллекционные монеты на 60 тысяч рублей. Подробности преступления рассказали в полиции.

— Полицейские задержали подозреваемого: им оказался 50-летний житель Кировского района, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области. — Выяснилось, что он проник в квартиру, повредив дверной замок, нашел там шкатулку, в которой хозяйка хранила украшения и монеты, забрал их и скрылся.

Сам задержанный утверждает, что все украденное он уже успел продать. Сейчас похищенные ценности ищут полицейские. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище». За это преступление мужчине грозит до шести лет колонии. Правоохранители выясняют, не был ли мужчина причастен к другим преступлениям. Сейчас он находится под стражей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber