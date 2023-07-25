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НовостиОбщество25 июля 2023 12:22

В Новосибирске кандидат в губернаторы от КПРФ привез документы в избирком в красном сейфе для авиаперевозки оружия

По словам Романа Яковлева, такой поступок символизирует борьбу однопартийцев за социальную справедливость
Фото: Стоп-кадр

Фото: Стоп-кадр

Документы для регистрации кандидат от КПРФ доставил в избирком креативно. Подписные листы и другая необходимая для прохождения обязательной процедуры информация покоилась на дне сейфа для воздушной перевозки оружия. Неслучайно он был выкрашен в красный цвет. По словам Романа Яковлева, это символизировало его с однопартийцами борьбу в эту избирательную кампанию за социальную справедливость. Товарищи прислали ему подписи в таком необычном виде, и именно так он доставил документы к зданию областной избирательной комиссии. Минивен с логотипами новосибирского отделения партии КПРФ припарковался у здания Правительства Новосибирской области: здесь базируется региональная избирательная комиссия. Роман Яковлев поблагодарил всех за поддержку и с пожеланиями победы на выборах отправился на обязательную процедуру регистрации.

Напомним, что выборы губернатора Новосибирской области пройдут с 8 по 10 сентября. А 26 июля завершается срок подачи документов на регистрацию кандидатов на сентябрьские выборы Губернатора Новосибирской области.