Депутат новосибирского Заксобрания предложил забрать у населения личные компьютеры

Депутат считает, что компьютеры не нужны большей части населения. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Вице-спикер новосибирского парламента Анатолий Кубанов высказался против цифровизации населения. И предложил изъять у сибиряков личные компьютеры. Свои рассуждения на эту тему он опубликовал в личном блоге.

— Интернет — оружие массового информационно-психологического поражения, — написал депутат. — Необходимо решительно вывести вычислительные мощности из общественного оборота. ЭВМ должны применяться по назначению — в науке, промышленном производстве, транспортных системах, военных штабах и т.п.

Кубанов пояснил, что для развития страны нужно формировать творческое общество взамен «скучного информационного», а для этого людей нужно оторвать от «бессмысленного многочасового пролистывания интернет-лент».

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